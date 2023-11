Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich Zoom Video Communications

Die Aktie von Zoom Video Communications zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Zoom Video Communications-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 63,83 USD.

Die Zoom Video Communications-Aktie zeigte sich um 01:59 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 63,83 USD. Die Zoom Video Communications-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,53 USD aus. Das Tagestief markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 63,77 USD. Bei 66,05 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.099.053 Zoom Video Communications-Aktien.

Bei einem Wert von 85,11 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 33,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 58,88 USD. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 7,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 20.11.2023 lud Zoom Video Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zoom Video Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.136,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.101,90 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Zoom Video Communications wird am 26.02.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Video Communications im Jahr 2024 4,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit Gewinnen

Börse New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Zoom-Aktie an der NASDAQ wenig bewegt: Zoom schlägt Umsatz- und Gewinnerwartungen