Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 69,40 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Zoom Video Communications-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 69,40 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 69,27 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,42 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 286.685 Zoom Video Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,11 USD. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Gewinne von 22,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,88 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.10.2023 abgelaufenen Quartal legte Zoom Video Communications am 20.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zoom Video Communications im vergangenen Quartal 1.136,73 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zoom Video Communications 1.101,90 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Cathie Wood schmeißt NASDAQs Coinbase-Aktien in großem Stil aus ARK Invest-ETFs - doch diese Aktie ist jetzt top

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Zuschläge

Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Freitagnachmittag steigen