Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications verliert am Vormittag

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zoom Video Communications-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 59,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:18 Uhr 1,0 Prozent auf 59,06 EUR. Die Abwärtsbewegung der Zoom Video Communications-Aktie ging bis auf 58,95 EUR. Bei 59,01 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 733 Zoom Video Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,16 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2023 auf bis zu 54,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Video Communications-Aktie 8,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Video Communications am 20.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.101,90 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.136,73 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.02.2024 dürfte Zoom Video Communications Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

