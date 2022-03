Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications gefragt

Das Papier von Zoom Video Communications legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 106,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 107,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,78 EUR. Von der Zoom Video Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75 Stück gehandelt.

Bei 342,95 EUR markierte der Titel am 08.07.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Bei einem Wert von 85,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2022).

Das durchschnittliche Kursziel der Zoom Video Communications-Aktie wird bei 310,50 USD angegeben. Experten gehen davon aus, dass Zoom Video Communications im Jahr 2024 4,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Zoom Video Communications Inc. ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Video-Kommunikation. Als Anbieter einer videobasierten Kommunikationssoftware ermöglicht das Unternehmen den einfachen Informationsaustausch über Video, Telefonie, Chat und Content-Sharing von unterschiedlichen Endgeräten aus. Die Plattform bietet Videokonferenzen, Besprechungen, Webinars und Chatmöglichkeiten, die von den Teilnehmern via PC, Smartphone, anderen mobilen Geräten oder Konferenzraum-Systemen besucht werden können. Für Unternehmen bietet Zoom erweiterte Tools und Integrationsmöglichkeiten zur Anpassung ihrer Arbeitsabläufe. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist seit April 2019 an der New Yorker Börse notiert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com