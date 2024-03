Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Zoom Video Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 66,04 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Zoom Video Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 66,04 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 66,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,85 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 129.845 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 75,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 13,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,88 USD am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Video Communications am 26.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 USD, nach 1,22 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.117,80 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.146,46 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Zoom Video Communications am 20.05.2024 präsentieren.

In der Zoom Video Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Wie KI-Funktionen Zoom wieder auf Wachstumskurs bringen könnten

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 gibt nach