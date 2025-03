Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 78,79 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 78,79 USD zu. Kurzfristig markierte die Zoom Communications-Aktie bei 79,45 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.168 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,76 Prozent Plus fehlen der Zoom Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 55,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Zoom Communications-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Zoom Communications ließ sich am 24.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,20 USD gegenüber 0,98 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 26.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,41 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

