Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 75,20 USD.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 75,20 USD. Das Tagestief markierte die Zoom Communications-Aktie bei 75,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.170 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 92,78 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 18,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 55,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Zoom Communications-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 24.02.2025 äußerte sich Zoom Communications zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,15 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Zoom Communications am 26.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

