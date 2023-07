Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zoom Video Communications. Die Zoom Video Communications-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 62,47 EUR.

Die Aktie notierte um 08:00 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 62,47 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 62,47 EUR. Bei 62,47 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Zoom Video Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67 Stück gehandelt.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 116,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 87,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 54,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 22.05.2023 lud Zoom Video Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.105,36 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.073,80 USD umgesetzt.

Am 22.08.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Zoom Video Communications veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

