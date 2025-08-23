Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Zoom Communications. Der Zoom Communications-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 81,64 USD.

Die Zoom Communications-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 81,64 USD abwärts. Im Tief verlor die Zoom Communications-Aktie bis auf 81,04 USD. Bei 83,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 999.610 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 12,01 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,41 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Zoom Communications-Aktie ist somit 21,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 21.08.2025 lud Zoom Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

