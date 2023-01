Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr sprang die Zoom Video Communications-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 64,32 EUR zu. Der Kurs der Zoom Video Communications-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,32 EUR zu. Mit einem Wert von 63,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Video Communications-Aktien beläuft sich auf 1.010 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,74 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,97 Prozent könnte die Zoom Video Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.12.2022 auf bis zu 60,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 171,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Video Communications am 21.11.2022. Es stand ein EPS von 1,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zoom Video Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.101,90 USD gegenüber 1.050,76 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zoom Video Communications am 27.02.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,96 USD je Aktie in den Zoom Video Communications-Büchern.

