Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Zoom Video Communications. Im Tradegate-Handel gewannen die Zoom Video Communications-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:08 Uhr wies die Zoom Video Communications-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 58,80 EUR nach oben. In der Spitze legte die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 58,81 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,81 EUR. Bisher wurden heute 268 Zoom Video Communications-Aktien gehandelt.

Am 28.02.2023 markierte das Papier bei 74,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 54,57 EUR. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 7,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zoom Video Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Zoom Video Communications ließ sich am 21.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.136,73 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.101,90 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Video Communications einen Gewinn von 4,94 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

