Blick auf Zoom Communications-Kurs

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

26.08.25 16:10 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 80,70 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
69,52 EUR -1,13 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zoom Communications-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 80,70 USD. Bei 80,54 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 81,31 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 122.902 Zoom Communications-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,19 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Zoom Communications-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

