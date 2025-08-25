Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Zoom Communications gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 79,34 USD.
Die Zoom Communications-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 79,34 USD abwärts. In der Spitze fiel die Zoom Communications-Aktie bis auf 79,34 USD. Bei 81,31 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 579.404 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,94 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 23,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Zoom Communications veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zoom Communications 1,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Zoom Communications am 24.11.2025 präsentieren.
Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,85 USD je Aktie.
