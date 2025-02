Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Kurs der Zoom Communications

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 73,59 USD.

Die Zoom Communications-Aktie musste um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 73,59 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Zoom Communications-Aktie bis auf 73,20 USD. Bei 74,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.667 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Communications-Aktie 26,08 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,07 USD. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Communications-Aktie 25,17 Prozent sinken.

Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zoom Communications am 24.02.2025. Zoom Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.05.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Zoom Communications rechnen Experten am 02.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Communications-Aktie in Höhe von 5,40 USD im Jahr 2026 aus.

