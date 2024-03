Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Video Communications. Das Papier von Zoom Video Communications gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 66,26 USD abwärts.

Das Papier von Zoom Video Communications befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 66,26 USD ab. Die Zoom Video Communications-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,95 USD ab. Bei 66,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 101.831 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Bei 75,91 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,56 Prozent. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Verlust von 11,14 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Video Communications am 26.02.2024. Das EPS lag bei 1,42 USD. Im letzten Jahr hatte Zoom Video Communications einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.146,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.117,80 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Zoom Video Communications am 20.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,95 USD je Aktie belaufen.

