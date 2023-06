Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Zoom Video Communications im Fokus

Die Aktie von Zoom Video Communications zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zoom Video Communications zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,7 Prozent auf 67,06 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Zoom Video Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 67,06 USD. Die Zoom Video Communications-Aktie legte bis auf 67,46 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 67,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 180.919 Zoom Video Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 124,05 USD markierte der Titel am 09.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.04.2023 bei 60,45 USD. Derzeit notiert die Zoom Video Communications-Aktie damit 10,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zoom Video Communications gewährte am 22.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.073,80 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.105,36 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 22.08.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Video Communications im Jahr 2024 4,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

