Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications fällt am Vormittag

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zoom Video Communications-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 61,19 EUR.

Die Aktie verlor um 09:15 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 61,19 EUR. In der Spitze fiel die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 61,19 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Video Communications-Aktien beläuft sich auf 329 Stück.

Am 09.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie.

Die Zahlen des am 30.04.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zoom Video Communications am 22.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.073,80 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.105,36 USD ausgewiesen.

Die Zoom Video Communications-Bilanz für Q2 2024 wird am 22.08.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,32 USD je Aktie belaufen.

