Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 79,72 USD.

Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 79,72 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Zoom Communications-Aktie bei 80,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,77 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 103.333 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,78 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (64,41 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Communications-Aktie 19,20 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 21.08.2025 legte Zoom Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Communications einen Gewinn von 5,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

