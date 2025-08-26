Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications macht am Mittwochabend Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zoom Communications zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 80,63 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Zoom Communications-Papiere um 20:07 Uhr 2,3 Prozent. In der Spitze gewann die Zoom Communications-Aktie bis auf 80,73 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,77 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 401.751 Aktien.

Bei einem Wert von 92,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Communications-Aktie 15,07 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 25,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Zoom Communications veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1,22 Mrd. USD gegenüber 1,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,85 USD je Aktie.

