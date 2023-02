Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Dienstagnachmittag kaum verändert

Zum Vortag unverändert notierte die Zoom Video Communications-Aktie um 03:45 Uhr im XETRA-Handel bei 69,97 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 74,43 EUR. In der Spitze fiel die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 69,97 EUR. Bei 74,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Zoom Video Communications-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.783 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.07.2022 auf bis zu 121,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 59,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Verlust von 17,18 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,00 USD.

Am 22.11.2022 hat Zoom Video Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.101,90 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.050,76 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.06.2023 erwartet.

