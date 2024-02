Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,0 Prozent auf 69,56 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 69,56 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Video Communications-Aktie sogar auf 69,68 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,73 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.602.696 Zoom Video Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,97 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 58,88 USD. Mit einem Kursverlust von 15,35 Prozent würde die Zoom Video Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zoom Video Communications-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Video Communications am 26.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 USD, nach 1,07 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent auf 1.146,46 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.101,90 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 20.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2025.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,91 USD je Zoom Video Communications-Aktie belaufen.

