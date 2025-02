Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Freitagnachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Zuletzt ging es für das Zoom Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 73,02 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 73,02 USD zu. Im Tageshoch stieg die Zoom Communications-Aktie bis auf 73,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Communications-Aktien beläuft sich auf 47.303 Stück.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 92,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 27,06 Prozent Plus fehlen der Zoom Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (55,07 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Communications-Aktie 32,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zoom Communications-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zoom Communications am 24.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,20 USD, nach 0,98 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,15 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Zoom Communications-Bilanz für Q1 2026 wird am 26.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 02.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

