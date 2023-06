Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications wird am Mittwochmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zoom Video Communications-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 67,42 USD.

Die Zoom Video Communications-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 67,42 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Video Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 152 Aktien.

Am 09.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,05 USD an. 84,00 Prozent Plus fehlen der Zoom Video Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,45 USD ab. Mit Abgaben von 10,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 22.05.2023 äußerte sich Zoom Video Communications zu den Kennzahlen des am 30.04.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.105,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.073,80 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.08.2023 dürfte Zoom Video Communications Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

