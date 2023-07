Aktienkurs aktuell

Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Freitagnachmittag freundlich

28.07.23 16:09 Uhr

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Zoom Video Communications-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 73,86 USD.

Werbung

Das Papier von Zoom Video Communications konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,0 Prozent auf 73,86 USD. Kurzfristig markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 74,53 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 471.900 Zoom Video Communications-Aktien. Bei einem Wert von 119,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2022). Derzeit notiert die Zoom Video Communications-Aktie damit 38,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 29.04.2023 Kursverluste bis auf 60,45 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 22,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Zoom Video Communications ließ sich am 22.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Video Communications 1,03 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.105,36 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zoom Video Communications einen Umsatz von 1.073,80 USD eingefahren. Zoom Video Communications wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 22.08.2023 vorlegen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie Abschwung nach Pandemie: Zoom zeigt sich dennoch optimistisch für Asien-Pazifik-Geschäft Wall Street-Legende Bob Farrell: So schlagen sich die zehn Börsenregeln des Marktkenners heute noch ARK Innovation ETF: Bestperformer schlägt sogar Cathie Woods Lieblingsaktie Tesla

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Video Communications Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com