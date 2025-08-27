DAX24.044 ±-0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.535 -0,1%Nas21.631 +0,2%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,63 -0,3%Gold3.407 +0,3%
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag freundlich

28.08.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 81,20 USD.

Die Zoom Communications-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 81,20 USD. Die Zoom Communications-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,61 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 122.384 Zoom Communications-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,26 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,41 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,68 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Zoom Communications ließ sich am 21.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,70 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent auf 1,22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

