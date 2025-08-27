Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Zoom Communications-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 80,61 USD.

Die Zoom Communications-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 80,61 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Zoom Communications-Aktie bis auf 80,24 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Communications-Aktien beläuft sich auf 467.177 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,41 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 25,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Zoom Communications-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Zoom Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Einer der letzten Tipps von Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: Anleger haben es heute schwerer, reich zu werden - so klappt es trotzdem