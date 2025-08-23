Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Communications am Freitagabend ins Plus

Zoom Communications im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Zoom Communications. Zuletzt stieg die Zoom Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 81,38 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 81,38 USD zu. Bei 82,02 USD erreichte die Zoom Communications-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,29 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 444.805 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 92,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zoom Communications-Aktie. Bei 64,41 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Verlust von 20,85 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Zoom Communications-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 21.08.2025 lud Zoom Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

