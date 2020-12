Zoom, Tesla, SAP - so gelingt der Start

Liebe Leser, das Jahr 2020 geht auf die Zielgrade und wir haben ein ausführliches Fazit für euch in Videoform, was auch ein Ausblick auf 2021 sein soll. Viele Menschen sind froh, dass Jahr abschließen zu können. Auch als Börsianer hat uns 2020 einige Nerven gekostet. Es war definitiv das schwierigste Jahr seit der Finanzkrise und selbst dort waren die Entwicklungen gerafft über Monate. 2020 bekam man den Crash innerhalb von zwei Wochen serviert. Dafür darf man auch auf einer Börsenseite Lenin zitieren: “Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert; und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren.”. Das galt in diesem Jahr auch fast für den DAX, ohne das wir die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte genau überprüft haben. Wie im Video angesprochen nehmen wir aus dem Jahr 2020 einige Lehren mit, die uns in den kommenden Jahren helfen werden.

Wer uns im Bild sehen will, klickt hier - wie fast jede Woche waren wir wieder bei n-tv und Daniel äußert sich zu den Risiken und Chancen 2021! 25 Minuten, in denen wir darauf eingehen, wie man sich für 2021 jetzt positionieren muss.

Antizyklisches Investieren ist unser Ansatz bei Feingold Research, seit so vielen Jahren nun. Und wir fahren sehr gut damit. Wenn andere hinter dem Markt her hetzen, können wir die Tage genießen. So wie heute. Dabei ist es das wichtigste – bitte achtet auf Sentiment und Volatilität. Schaut auf den VDAX-New – die 42 im November waren ein Geschenk. Ein Elfmeter um LONG, nicht short wie so viele, zu gehen im Aktienmarkt. Fear and Greed dazu, Lesen der Vola und der Sentiments – mehr ist es nicht. So schwer und doch so einfach. So predigen wir es unseren Abonnenten aber vor allem – wir erklären es!

Wir wollen, dass Ihr professionell handelt. Keine Zockerei, keine wilden Renditeversprechen, sondern – liefern! Abliefern! Uber – vorher attraktiv ehe Kalifornien entschied. PayPal, Amazon, BYD waren klassische Erholungstrades. Ebenso Plug Power. Hohe Zyklik. Oder schaut auf den Markenwert einer Delivery Hero, unserem Dauer-Favorit.

Einer Nel Asa, wenn die Vola für Discounter spricht. Hebel 2-3 im Markenwertportfolio. Strukturierter Vermögensaufbau!