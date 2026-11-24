Zoomcar hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Zoomcar lud am 23.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,66 Prozent auf 2,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Zoomcar 2,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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