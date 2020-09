Zorc: FC Bayern ist 'vorbildhaft für alle anderen'

DORTMUND (dpa-AFX) - Sportdirektor Michael Zorc will auch nach dem gelungenen Auftakt von Borussia Dortmund nicht öffentlich vom Meistertitel als Saisonziel sprechen. "Wir kriegen keinen Punkt mehr, wenn wir das Ziel ausrufen würden, das haben wir im letzten Jahr gesehen", sagte Zorc am Samstagabend im ZDF-"Sportstudio". Der BVB hatte zuvor im Topspiel der Fußball-Bundesliga 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Tabellenführer allerdings ist schon wieder der FC Bayern, der am Freitag den FC Schalke 04 mit 8:0 bezwungen hatte.

"Das ist aktuell wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt, das muss man einfach so konstatieren. Das ist der absolute Topfavorit auf den Titel", sagte Zorc. Es sei beeindruckend gewesen, wie die Münchner nach nur kurzer Urlaubspause und wenigen Trainingseinheiten gegen die Schalker "durchmarschiert" seien. "Das ist vorbildhaft für alle anderen, aber nicht jedes Spiel wird so einfach ausgehen", sagte Zorc.

Seinem eigenen Team attestierte der 58-Jährige gegen Gladbach eine "ordentliche Mannschaftsleistung" und meinte: "Das war nicht fürchterlich spektakulär, aber es war in Ordnung." Mit Blick auf die Saisonziele sei der BVB zwar sehr ambitioniert, aber die sportlich Verantwortlichen müssten auch realistisch bleiben./hc/DP/zb