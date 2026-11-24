Zscaler präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Zscaler hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 949,3 Millionen USD gegenüber 788,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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