zSpace stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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zSpace hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,500 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 59,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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