zSpace stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 59,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,500 USD erwirtschaftet worden.

zSpace hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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