ZSW und BDEW: Anteil der erneuerbare Energien 2021 auf rund 42% gesunken

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtstromverbrauch in Deutschland ist im Jahr 2021 auf rund 42 von knapp 46 Prozent im Vorjahr gesunken. Die Witterungsverhältnisse hätten maßgeblich zum Rückgang beigetragen, teilten das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und der Bundesverbande der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Mittwoch mit. Zwar habe die Stromerzeugung aus Solarenergie um fast 5 Prozent zugenommen, aber insbesondere die erste Jahreshälfte sei deutlich windärmer als im Vorjahr gewesen. Zudem sei der Stromverbrauch infolge der konjunkturellen Erholung im Jahr 2021 wieder gestiegen, was sich zusätzlich dämpfend auf den Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch ausgewirkt habe.

"Die neue Bundesregierung hat sich ambitionierte Ziele für den Erneuerbaren-Ausbau gesetzt. Bis zum geplanten Erneuerbaren-Anteil von 80 Prozent im Jahr 2030 liegt aber noch ein großes Stück Arbeit vor uns - insbesondere mit Blick darauf, dass der Stromverbrauch in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich ansteigen wird", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Die Bundesregierung müsse zeitnah bestehende Hemmnisse und Restriktionen für den Erneuerbaren-Ausbau beseitigen. Das gelte insbesondere für die Beschleunigung von Planung- und Genehmigungsverfahren, die Flächenbereitstellung von 2 Prozent der Bundesfläche für Windkraftanlagen, eine zeitnahe Ausweisung weiterer Flächen auf hoher See für die Nutzung durch Offshore-Windenergie sowie den Abbau bürokratischer Hürden für den PV-Ausbau.

