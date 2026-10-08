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Ztest Electronics A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ztest Electronics A äußerte sich am 06.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite hat Ztest Electronics A im vergangenen Quartal 2,5 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ztest Electronics A 2,1 Millionen CAD umsetzen können.

Mit einem EPS von 0,030 CAD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Ztest Electronics A mit 0,030 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ztest Electronics A 9,20 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,32 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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