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Ztest Electronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Ztest Electronics Inc.
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Ztest Electronics gab am 06.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent auf 2,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Ztest Electronics hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,20 Millionen CAD gegenüber 8,32 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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