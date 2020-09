Dow fällt zeitweise auf Niveau von Anfang August zurück - Corona-Angst belastet

Der Dow Jones stieg mit einem Verlust von 0,62 Prozent bei 27.484,71 Punkten in die neue Woche ein - rutscht aber bereits kurz darauf tiefer ins Minus. Derzeit verliert er 2,82 Prozent auf 26,876.82 Zähler.

Börsianer warnten indes, dass der jüngste Abwärtstrend anhalten dürfte. "Die Erwartungen an die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft sind zu hoch", sagte etwa ein Anlagestratege. Zudem würden die Risiken durch die Anfang November anstehende Präsidentschaftswahl unterschätzt.

Ein Analyst ergänzte, die unterdurchschnittliche Entwicklung der US-Börsen seit Monatsbeginn bestätige Ängste, dass die Entwicklungen in den USA in diesem Herbst einer der größten Unsicherheitsfaktoren für den Markt seien. So könnte der Streit um die Nachfolge der verstorbenen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg den Senat so sehr beschäftigen, dass eine Einigung auf ein schon lange erhofftes Konjunkturprogramm weiter auf sich warten lasse.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

