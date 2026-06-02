DAX25.124 +0,5%Est506.108 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -4,5%Nas27.094 ±0,0%Bitcoin57.910 +0,9%Euro1,1618 -0,1%Öl97,60 +1,7%Gold4.459 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Marvell Technology A3CNLD Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- ASML im Fokus
Top News
Nach Rekorden in Japan und USA: DAX-Anleger bleiben zurückhaltend Nach Rekorden in Japan und USA: DAX-Anleger bleiben zurückhaltend
BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten?  BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten? 
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zu künftigen Fluggastrechten in der EU weiter keine Einigung

03.06.26 06:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,24 EUR -0,07 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,85 EUR 0,05 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,38 EUR 0,01 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
25,03 EUR 0,11 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vertreter von EU-Staaten und Europäischem Parlament haben sich trotz langer Verhandlungen noch nicht auf einen Kompromiss zu den künftigen Fluggastrechten einigen können. Das Parlament bleibe weiterhin im Gespräch, sei aber nicht bereit, einen Kompromiss zu akzeptieren, der die derzeit geltenden Rechte der Fahrgäste verwässere, hieß es vom Presseservice des Parlaments. Die Verhandlungen würden wieder aufgenommen. Ein Zeitplan wurde nicht mitgeteilt.

Die Zeit drängt: Gibt es bis Mitte Juni keine Einigung, scheitert die bereits 2013 von der EU-Kommission vorgeschlagene Reform der Fluggastrechte. Dann bleiben die Rechte von Fluggästen in der EU wie gehabt.

Streit um Entschädigungen

Parlament und EU-Staaten waren mit sehr unterschiedlichen Forderungen in die Verhandlungen gegangen. Ein großer Streitpunkt sind die Entschädigungen bei Verspätungen. Bislang bekommen Reisende in der EU unter bestimmten Voraussetzungen eine Entschädigung, wenn ihr Flug mindestens drei Stunden verspätet ist.

Die EU-Staaten wollen die Grenze künftig höher ansetzen: Sie haben sich im Juni 2025 für eine Entschädigung ab vier Stunden Verspätung ausgesprochen, bei Langstreckenflügen sogar erst ab sechs Stunden. Je nach Entfernung sollen die Passagiere außerdem weniger Geld bekommen. Deutschland hatte nicht zugestimmt - die Bundesregierung will, dass es wie bisher ab drei Stunden eine Entschädigung gibt, künftig in Höhe von 300 Euro, unabhängig von der Entfernung.

Die Parlamentarier wollen, dass Reisende ähnlich entschädigt werden wie bisher. Ihr Vorschlag aus dem Januar sieht bei Verspätungen ab drei Stunden oder Flugausfällen folgende Stufen vor:

* 300 Euro bei 1.500 Kilometer Entfernung (bisher: 250 Euro)

* 400 Euro bei bis zu 3.500 Kilometer Entfernung (bisher: 400 Euro)

* 600 Euro bei mehr als 3.500 Kilometer Entfernung (bisher: 600 Euro)

/wea/DP/zb

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Lufthansa BuyUBS AG
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen