BASF-Aktie: Auch höheres Angebot stößt bei Evonik offenbar auf Ablehnung
Evonik wird das verbesserte BASF-Übernahmeangebot in Höhe von rund 11 Milliarden Euro nach Informationen der Financial Times wohl ablehnen.
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Der Essener Spezialchemiekonzern halte die Offerte über 24 Euro je Aktie für zu niedrig, zitiert die britische Zeitung mit der Angelegenheit vertraute Personen. Evonik könnte in den kommenden Tagen eine entsprechende Stellungnahme abgeben.
Die Tür könnte jedoch offenbleiben, sollte BASF ihr Angebot noch weiter verbessern und mehr Klarheit über die strategischen Vorteile einer Fusion schaffen, sagten laut Zeitung einige der Informanten. Evonik wollte sich zu dem Bericht auf Nachfrage von Dow Jones Newswires nicht äußern.
DOW JONES
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Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, BASF SE