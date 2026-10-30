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Zu niedrig

BASF-Aktie: Auch höheres Angebot stößt bei Evonik offenbar auf Ablehnung

BASF-Aktie: Auch höheres Angebot stößt bei Evonik offenbar auf Ablehnung

Evonik wird das verbesserte BASF-Übernahmeangebot in Höhe von rund 11 Milliarden Euro nach Informationen der Financial Times wohl ablehnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Der Essener Spezialchemiekonzern halte die Offerte über 24 Euro je Aktie für zu niedrig, zitiert die britische Zeitung mit der Angelegenheit vertraute Personen. Evonik könnte in den kommenden Tagen eine entsprechende Stellungnahme abgeben.

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Die Tür könnte jedoch offenbleiben, sollte BASF ihr Angebot noch weiter verbessern und mehr Klarheit über die strategischen Vorteile einer Fusion schaffen, sagten laut Zeitung einige der Informanten. Evonik wollte sich zu dem Bericht auf Nachfrage von Dow Jones Newswires nicht äußern.

DOW JONES

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, BASF SE

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Datum Rating Analyst
05.10.26 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
28.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.

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