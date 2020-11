SDAX-Neuling secunet profitiert von Corona-Krise: Umsatz und Ebit deutlich höher - secunet-Aktie trotzdem schwächer

Der SDAX -Neuling secunet hat in den ersten neun Monaten des Jahres von einer höheren Nachfrage in Folge der Corona-Krise profitiert. Sichere mobile Arbeitsplätze zum Arbeiten von zu Hause hätten bei deutschen Behörden eine höhere Priorität gehabt, teilte das Essener Unternehmen am Mittwoch mit. Der Konzern-Umsatz sei im Zeitraum Januar bis September um 16 Prozent auf 189 Millionen Euro gestiegen. Vor allem die Erlöse in der Sparte Public Sector, wo die Geschäfte mit dem öffentlichen Sektor gebündelt sind, legten deutlich. Konzernweit stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 45 Prozent auf 32,1 Millionen Euro.

Bereits am Mittwochabend hatte secunet seinen Jahresausblick vorgelegt. 2021 rechnet das Cybersecurity-Unternehmen mit einem Umsatz von rund 260 Millionen Euro. Das Ebit soll bei rund 38 Millionen Euro liegen. Die Erwartungen sind unter denen für das laufende Jahr, 2020 peilt secunet Erlöse von 270 Millionen Euro und einen Betriebsgewinn von 48 Millionen Euro an.

Warburg Research senkt Ziel

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Secunet (secunet Security Networks) nach Drittquartalszahlen von 300 auf 290 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Erwartungen seien dank einer höheren Nachfrage nach IT-Sicherheit in der Corona-Krise übertroffen worden, schrieb Analyst Felix Ellmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die hohe Nachfrage dürfte in dieser Form aber im vierten Quartal und 2021 nicht wieder kommen, woraufhin er etwas seine Umsatzschätzungen senke. Außerdem belaste ein beschlossenes Investitionsprogramm den Gewinn.

Auf der Handelsplattform XETRA verlieren secunet-Titel aktuell 1,20 Prozent auf 247,00 Euro, nachdem sie zuvor im Tagestief bis auf 231,00 Euro gefallen waren.

