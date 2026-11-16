Zu wenig Smart Meter verbaut: Behörde verhängt Zwangsgelder

BONN (dpa-AFX) - Die Bundesnetzagentur macht Druck beim Einbau intelligenter Stromzähler. Wie die Behörde in Bonn berichtete, wurden jetzt Zwangsgelder gegen 72 Messstellenbetreiber verhängt. Diese Unternehmen - in der Regel sind das Verteilnetzbetreiber - haben in ihrem Zuständigkeitsbereich zu wenig sogenannte Smart Meter eingebaut. Insgesamt müssen diese Firmen jetzt rund 1,4 Millionen Euro zahlen - und die vorgeschriebene Umrüstung bis Ende Juni 2027 nachholen.

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Es geht um die Verpflichtung der Messstellenbetreiber, mindestens 20 Prozent der sogenannten Letztverbraucher mit einem Jahresverbrauch zwischen 6.000 und 100.000 Kilowattstunden mit Smart Metern auszustatten. Die Mindesteinbau-Quote gilt auch für Haushalts- oder Gewerbekunden, die bestimmte steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie etwa Wärmepumpen oder Klimaanlagen betreiben.

Die Bundesnetzagentur hatte seit März insgesamt 438 Messstellenbetreiber aufgefordert, ihre Pflichteinbauten bis Ende September nachzuholen. "Mehr als 80 Prozent der säumigen Unternehmen haben die Quote innerhalb der Frist erfüllt", hieß es. Die übrigen müssen jetzt zahlen - und ihre Quote erfüllen. Tun sie das nicht, droht ihnen laut Netzagentur ein erneutes Zwangsgeld - dann aber in fünffacher Höhe.

Intelligente Stromzähler messen ganz genau

Smart Meter bestehen aus einem digitalen Zähler und einer Kommunikationseinheit. Sie messen alle 15 Minuten den Stromverbrauch eines Haushalts und übermitteln die Daten an die Netzbetreiber und Energielieferanten. Mit solchen intelligenten Messsystemen können Haushalte genau sehen, zu welcher Tageszeit sie wie viel Strom verbraucht haben.

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Haben Verbraucher einen speziellen Stromtarif abgeschlossen, können sie etwa den Betrieb einer Waschmaschine oder das Laden eines E-Autos in Zeiten mit viel Sonnen- und Windenergie legen, in denen Strom günstiger ist. Zugleich können Netzbetreiber mit den Daten ihr Netz besser steuern.

Smart Meter sind auch eine Voraussetzung dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher dynamische Stromtarife nutzen können. Bei solchen Tarifen orientiert sich der Preis am Börsenstrompreis und ändert sich daher ständig.

Deutschland hinkt in der EU weit hinterher

Der Stromverbrauch in Deutschland wird insgesamt bislang nur an vergleichsweise wenigen Stellen von intelligenten Stromzählern gemessen. Ende Juni waren laut Bundesnetzagentur an 5,9 Prozent der insgesamt gut 54 Millionen Messstellen Smart Meter installiert. Mit dieser Quote hinkt Deutschland in der EU weit hinter anderen Staaten her. Laut der EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (Acer) waren in elf von 25 erfassten EU-Staaten Ende Juni die Haushalte zu mindestens 99,0 Prozent mit Smart Metern ausgestattet./tob/DP/he