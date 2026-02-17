DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.298 +0,6%Euro1,1844 -0,1%Öl67,59 +0,3%Gold4.936 +1,2%
Zuckerberg sagt in Prozess um Social-Media-Sucht aus

18.02.26 05:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
541,00 EUR 6,10 EUR 1,14%
LOS ANGELES (dpa-AFX) - Facebook-Gründer Mark Zuckerberg muss sich am Mittwoch (ab ca. 18.00 Uhr/MEZ) im Prozess um das Suchtpotenzial von Social-Media-Plattformen befragen lassen.

In dem Prozess wirft die 20-jährige Klägerin, die nur unter den Initialen KGM auftritt, Online-Plattformen vor, sie hätten ihre Dienste absichtlich so gestaltet, dass Nutzer süchtig danach werden. Dabei geht es zum Beispiel um die Funktion, bei der man immer weiter zum nächsten Beitrag weiterscrollen kann.

Die Klage richtet sich gegen Googles Videoplattform Youtube und den Foto- und Videodienst Instagram, der zum von Zuckerberg geführten Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) gehört. Anwälte von Meta und Instagram-Chef Adam Mosseri wiesen die Vorwürfe bereits vor Gericht zurück./so/DP/he

29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
