Zürich-Aktie fällt: Anlagestiftung nimmt mit Kapitalerhöhung hunderte Millionen Franken ein

Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX fällt zurück -- Asiens Börse schließen im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
NVIDIA, Palantir & Co.: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen. Enel-Aktie: Gewinnprognose angehoben. BVB-Aktie: Ricken mit klarer Ansage gegen Kritik an Team und Coach. Deutsche Euroshop-Aktie: Mehr Gewinn und präzisierte Prognose 2025. Richemont-Aktie: Umsatz im Halbjahr stärker als am Markt erwartet gesteigert.
Umfrage
Glauben Sie an eine Jahresendrally beim DAX?