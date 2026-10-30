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Zugausfälle und Verspätungen zwischen Köln und Frankfurt

SIEGBURG (dpa-AFX) - Wegen einer Streckensperrung im Raum Siegburg/Bonn kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen. Grund ist die Reparatur einer Weiche, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Reisende müssen mit kurzfristigen Zugausfällen, Umleitungen und Verspätungen von etwa 90 Minuten rechnen.

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Die Störung begann am Abend gegen 19.30 Uhr. Betroffen sind nach Bahnangaben mehrere ICE-Verbindungen, darunter die Strecken von Dortmund über Köln und Frankfurt nach München sowie von Hamburg über das Ruhrgebiet, Köln und Frankfurt nach München oder Basel. Auch die ICE-Verbindung zwischen Köln und Frankfurt ist betroffen.

Die Bahn arbeite unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung, heißt es auf der Website des Unternehmens. Wann die Strecke wieder regulär befahrbar sein wird, war zunächst unklar. Die Bahn empfiehlt Fahrgästen, ihre Verbindung kurz vor der Abfahrt zu überprüfen./pls/DP/he

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