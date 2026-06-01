Alex Müller übernimmt per heutigem 15. Juni 2026 die Leitung des Private Banking der Zuger Kantonalbank. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX steigt kräftig -- Dow mit Rekord -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus SpaceX-IPO wirbelt Raumfahrt-Aktien wie Rocket Lab, Redwire und AST SpaceMobile auf. Roku-Aktie steigt durch Fox-Übernahmeangebot. OHB plant Kapitalerhöhung. Daimler Truck: Konsequenter Strategiewechsel soll Milliarden-Umsatz einspielen. Commerzbank im Fokus: UniCredit schaltet Bafin ein. Paramount erhält grünes Licht: US-Regierung genehmigt Warner-Übernahme. SpaceX-IPO entfacht Tech-Rally: Aktien von SoftBank, Samsung, Intel, Infineon & Co. profitieren.

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