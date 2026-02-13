Zugverkehr durch defekte Weiche rund um Hamburg gestört

HAMBURG (dpa-AFX) - Eine Weichenstörung führt aktuell zu zahlreichen Behinderungen im Bahnverkehr um den Hamburger Hauptbahnhof. "Aufgrund einer Weichenstörung kommt es aktuell auf der Strecke zwischen Hamburg Hbf und Hamburg-Harburg zu Verspätungen und Teilausfällen im Regional- und Fernverkehr", teilte ein Bahnsprecher auf Anfrage der dpa mit. "Wir bitten Fahrgäste, sich über bahn.de oder die App DB Navigator über ihre aktuellen Reisemöglichkeiten zu informieren. Unsere Techniker sind bereits vor Ort und arbeiten unter Hochdruck daran, die Störung zu beheben", hieß es.

Nach Angaben von Bahnreisenden können die Züge den Hamburger Hauptbahnhof zurzeit nicht anfahren. Zahlreiche Züge mussten daher in Hamburg-Harburg halten. Da die Züge sich auch dort stauen, mussten einige Züge in Winsen/Luhe (Niedersachsen) halten./gw/DP/zb