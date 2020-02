Zugverkehr nach dem Orkan bundesweit weiterhin beeinträchtigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Orkantief "Sabine" kommt es im Bahnverkehr im Süden und Südwesten Deutschlands weiterhin zu starken Beeinträchtigungen. Besonders in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kann der Zugverkehr nur eingeschränkt durchgeführt werden, wie die Deutsche Bahn AG mitteilte. Erste Züge im Nahverkehr seien wieder unterwegs. In Baden-Württemberg verkehren wieder einige ICE. Auch in Nordrhein-Westfalen ist der Verkehr den Angaben zufolge durch Bäume in den Gleisen und Oberleitungen nur eingeschränkt möglich.

In Nord- und Mitteldeutschland sei der Regional- und Fernverkehr dagegen wieder angelaufen. Auch der S-Bahnverkehr laufe. Aktuell gebe es nur einzelne Störungen, teilte das Unternehmen mit.

Derzeit werde mit Hochdruck daran gearbeitet, am Dienstag einen zuverlässigen Betriebsbeginn zu ermöglichen. Da jedoch in der Nacht ein weiteres Sturmtief erwartet werde, könne es auch morgen noch zu starken Beeinträchtigungen des Zugverkehrs kommen.

Die Bahn hatte am Sonntag ab 18 Uhr aus Sicherheitsgründen den Betrieb im Fernverkehr eingestellt und Züge an großen Bahnhöfen enden lassen. Damit wurde größtenteils vermieden, dass Züge auf freier Strecke zum Stehen kamen. Für Reisende, die ihre Fahrt am Abend nicht mehr fortsetzen konnten, hatte die DB an 23 Bahnhöfen Aufenthaltszüge bereitgestellt. Mehrere Hundert Reisende machten von dieser Möglichkeit Gebrauch, jedoch wurden die Kapazitäten bei weitem nicht ausgenutzt.

