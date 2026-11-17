BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Vollsperrung auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin rollt der Zugverkehr langsam wieder an. "Erste einzelne Güterzüge fahren bereits wieder über die Strecke, am Nachmittag folgen erste Fernverkehrszüge", teilte ein Bahn-Sprecher mit. Am Dienstag müssten viele Fahrgäste noch einmal längere Reisezeiten einplanen. Ab Mittwochmorgen fahren die Züge demnach wieder regulär.

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Gesperrt war die Strecke nach Bahn-Angaben wegen eines defekten Stellwerks im Raum Magdeburg. Ein Mähfahrzeug hatte die Bahntechnik demnach am Montag bei Arbeiten zwischen Magdeburg und Helmstedt beschädigt. Der Streckenabschnitt bei Magdeburg dient derzeit wegen der Sanierung der Strecke von Berlin über Stendal und Wolfsburg nach Hannover als Umleitung. Dadurch müssen Bahnreisende zwischen Berlin und Hannover derzeit ohnehin deutlich längere Fahrtzeiten auf sich nehmen.

Der Bahn-Sprecher sagte nun, die Reparaturen kämen sehr gut voran. Insgesamt seien während der Vollsperrung jeweils rund 100 Güter- und Personenzüge von Umleitungen oder Ausfällen betroffen gewesen./wim/DP/stk