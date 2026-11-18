BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Vollsperrung auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin fahren die Züge dort wieder nach Plan. Die Technikteams der Deutschen Bahn hätten "die am Montag bei Vegetationsarbeiten beschädigten Kabelanlagen repariert und den Streckenabschnitt zwischen Magdeburg und Helmstedt wieder freigeben", teilte eine Sprecherin des Konzerns am Mittwochmorgen mit. Bereits am Dienstag war der Zugverkehr langsam wieder angerollt.

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Gesperrt war die Strecke nach Bahn-Angaben wegen eines defekten Stellwerks im Raum Magdeburg. Ein Mähfahrzeug hatte die Bahntechnik demnach am Montag bei Arbeiten zwischen Magdeburg und Helmstedt beschädigt. Der Streckenabschnitt bei Magdeburg dient derzeit wegen der Sanierung der Strecke von Berlin über Stendal und Wolfsburg nach Hannover als Umleitung. Dadurch müssen Bahnreisende zwischen Berlin und Hannover derzeit ohnehin deutlich längere Fahrtzeiten auf sich nehmen./wim/DP/zb