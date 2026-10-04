Zuiko gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

04.10.26 06:35 Uhr

Zuiko hat am 02.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Zuiko 13,56 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Zuiko mit einem Umsatz von insgesamt 6,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 26,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net