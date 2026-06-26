Zuiko: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zuiko präsentierte in der am 25.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,99 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,590 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,16 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,17 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.net